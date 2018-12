Onana groot vraagteken voor CL-duel met Bayern, ook Van de Beek valt uit

Wiegman verwacht veel Oran­je-pu­bliek bij WK-duels in Frankrijk

8 december Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters is niet ontevreden over de loting voor het WK van volgend jaar zomer in Frankrijk. Oranje stuit in de groepsfase op Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen.