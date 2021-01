Onana in vier gedaantes: ‘Op een dag vertrek ik bij Ajax, maar alleen God weet wanneer’

De ambitieuze topdoelman

Waar André Onana de voorbije transferperiodes nog werd overspoeld met transferperikelen, daar beleeft hij op dat front nu een relatief rustige winter. Gek is dat niet, nu de mooiste keepersposten van Europa al zijn ingenomen door zeer betrouwbare sluitposten. Chelsea kon er nog wel één gebruiken, maar ging afgelopen zomer met Edouard Mendy aan de haal.



Alleen daarom al lijkt het haast zeker dat Ajax dit seizoen blijft beschikken over de ambitieuze topdoelman uit Kameroen. Of niet soms? ,,Je weet nooit wat er gebeurt”, weigert Onana een wintertransfer uit te sluiten. ,,Maar ik ben blij en voel me thuis hier. We zullen zien. Of ik ga? Uiteindelijk zal ik op een dag vertrekken. Wanneer dat zal zijn, weet alleen God.”