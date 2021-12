Onana wil af van etiket ‘verslaafde’: ‘Ik hoorde politie zeggen dat ik veel drugs gebruik’

Andre Onana heeft nog altijd het gevoel dat hij het etiket van ‘drugsverslaafde’ opgeplakt krijgt van sommige mensen. Dat zegt de doelman van Ajax in gesprek met The Guardian over zijn positieve test op het middel furosemide.

,,Het is ongelooflijk: 40 milligram kan een carrière vernietigen", vertelt Onana in het interview met het Engelse medium. Daarin blikt de doelman terug op de periode waarin hij niet mocht keepen voor Ajax als gevolg van een positieve dopingtest. Naar eigen zeggen omdat hij per ongeluk een medicijn van zijn vriendin had geslikt. Hoewel de UEFA inderdaad concludeerde dat er geen poging was gedaan om vals te spelen werd Onana toch geschorst. Een schorsing die in november afliep.

,,Het was een menselijke fout, iedereen kan die fouten maken", zegt Onana, die ook een verwijzing maakt naar de compleet mislukte Champions League-loting. ,,Zelfs de grootsten maken fouten", zegt hij met een glimlach, verwijzend naar de UEFA, die de loting verrichtte. ,,Maar regels zijn regels. Je moet voorzichtig zijn. Als je geschorst bent, mag je nergens meer op de club komen. We werden met Ajax landskampioen, maar ik mocht het niet vieren", aldus Onana, die na dit seizoen naar Internazionale vertrekt. Bij Ajax gaan ze er al maanden van uit dat de doelman uit Kameroen persoonlijk akkoord is met de Italiaanse club en in het nieuwe jaar een contract in Milaan tekent. Zelf ontkende Onana dat onlangs nog.

Quote Er zullen nog steeds mensen denken dat ik echt schuldig ben, maar mensen nemen niet altijd de tijd om geïnfor­meerd te worden Andre Onana

Politie

Hoewel er dus geen opzet in het spel was, vond Onana dat hij door de buitenwereld wel werd gezien als een ,,drugsverslaafde”: ,,Het is doping dus je bent een drugsverslaafde. Hoe leg je het je ouders uit, terwijl je nooit gerookt of gedronken hebt? Hoe kom je af van het etiket op je voorhoofd? Er zullen nog steeds mensen denken dat ik echt schuldig ben, maar mensen nemen niet altijd de tijd om zich goed te informeren", aldus de doelman van Ajax.

Als voorbeeld gebruikt hij een moment met de politie in België: ,,Ze vroegen mijn documenten en ik liet mijn identiteitskaart zien. Een van hen herkende me en zei: ‘Meneer Onana, stap maar uit de auto'. Ze controleerden mijn complete auto. Helemaal. Ik hoorde nog iemand zeggen: ‘Deze man gebruikt heel veel drugs’", vertelt Onana, die in lachen uitbarst: ,,Ik lach nu, maar dat deed veel pijn. De enige reden dat het geen ruzie werd, was omdat ik wist dat het politieagenten waren. Want anders...”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: