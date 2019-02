Onbegrijpelijk dat Willem van Hanegem geen lintje krijgt

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd Willem van Hanegem geen lintje te geven. Zo had ik dit stukje willen beginnen. Maar het ligt anders, dus begin ik opnieuw, want ik wil Willy (& Max) niet tekortdoen.



Wat zou het mooi en terecht zijn om Willem van Hanegem op zijn 75ste verjaardag een koninklijk lintje te geven. Dat vonden wij van het AD, dat vonden ze bij Feyenoord, de KNVB, bij Southfields (productiemaatschappij voor FOX en Ziggo). Johan Cruijff werd in 1974 uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2002 bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Willem van Hanegem had nog niks.



Hoe werkt zoiets? Je schrijft een brief naar de hulptroepen van de koning. Je legt uit dat Willem veel heeft betekend en nog steeds betekent voor Nederland. Een uitmuntende voetballer, een goede trainer, een invloedrijk voetbalcolumnist en -analyticus, al 50 jaar een persoonlijkheid, een volksheld, én een man die ontzettend veel heeft gedaan voor mensen die het moeilijk hebben.