Ondaan duikt weer op bij Telstar

De Amsterdammer klopte daarom weer aan bij Telstar, de club uit de eerste divisie waarbij hij aan het begin van het seizoen 2013-2014 een spectaculaire entree beleefde. In de eerste drie competitieduels maakte Ondaan toen vier doelpunten. Het leverde hem een transfer op naar Willem II, waarmee de aanvaller promoveerde naar de eredivisie.



Via Excelsior en de Turkse club Erzurumspor belandde Ondaan vorig jaar bij PEC Zwolle. In januari verlengde de aanvaller zijn contract bij de eredivisieclub nog tot medio 2020, maar door de toegenomen concurrentie mocht hij een half jaar later al weer vertrekken. Ondaan gaat nu bij zijn oude club Telstar zijn conditie op peil houden, in afwachting van een nieuw contract.