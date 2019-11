Onder-17 grijpt naast WK-finale na zinderende strafschoppenreeks

Nederland deed zichzelf in Brasilia tekort. Het had de beste kansen en kwam een kwartier voor tijd ook op voorsprong door een doelpunt van latere pechvogel Regeer.



Niet veel later schoot Efrain Álvarez uit een vrije trap de gelijkmaker binnen. In de strafschoppenserie leidde Oranje na treffers van Ian Maatsen en Naci Ünuvar, maar misten vervolgens Mohamed Taabouni en Jayden Braaf.



De vijfde penalty werd benut door Sontje Hansen, waardoor het weer gelijk stond. Maar nadat Victor Guzmán raak had geschoten, miste Vergeer. Nederland gaat om de derde plaats spelen tegen Brazilië of Frankrijk. Die landen spelen komende nacht de andere halve finale in Brasília.