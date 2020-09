Ongekend spektakel in Rotterdam: Almere City klopt Excelsior in duel met tien goals

Excelsior - Almere City FC was een ongekend spektakelstuk in Rotterdam. Met een 3-4 ruststand werd er liefst zeven keer gescoord in de eerste helft in Rotterdam. Het was Thomas Verheydt die in de derde minuut het startschot gaf door de 0-1 te maken, maar in een kwartier tijd was het Excelsior die er 3-1 van maakte. Reuven Niemeijer en tweemaal Elías Már Ómarsson zorgden ervoor dat Excelsior een comfortabele voorsprong nam.



Een comfortabele voorsprong betekende zondagmiddag echter niets in Kralingen. Want nog voordat het rustsignaal klonk, waren de bezoekers uit Almere óók nog drie keer trefzeker. Faris Hammouti knikte de 3-2 tegen de touwen, waarna twee minuten later Jearl Margaritha profiteerde van een ongekende fout van Mitchell van Rooijen. De 21-jarige middenvelder gaf zomaar de bal aan Margaritha en hij zorgde voor de 3-3. Het slotakkoord van de krankzinnige eerste helft was weer voor Verheydt, die na een bal op de paal in de rebound de 3-4 verzorgde.