Ongelukkige Bizot: ‘Één uit duizend dat je hem zó tegen krijgt’

,,Ik ga vollebak naar de hoek. De bal komt op de paal, valt ongelukkig achter op mijn hand en stuitert zo het doel in", beschrijft Bizot de dubieuze gelijkmaker van De Graafschap. ,,Ik denk dat het een kans van één op duizend is dat de bal er zó ingaat. Dat is pech", aldus Bizot voor de camera's van FOX Sports.



,,Maar", zo vindt de doelman. ,,Ik vind ook dat we het zelf eerder af moeten maken. Zeker gezien de tegenstand die we kregen. Ik vond De Graafschap niet heel goed spelen. We hadden de hele wedstrijd de overhand, zij werden niet gevaarlijk, kwamen er niet doorheen. We hadden gewoon moeten winnen, klaar.”



Nog even over de goal: ,,Wat moet je meer doen dat dit?", vraagt Bizot zich vol ongeloof af. Door de puntendeling in Doetinchem kan Feyenoord op bezoek bij VVV-Venlo (zondag, 14.30 uur) profiteren en de derde plek overnemen. Het verschil tussen nummer drie AZ en nummer vier Feyenoord is nu twee punten.