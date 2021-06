Onmachtige Leeuwinnen nog ver verwijderd van olympische vorm

In één van de laatste serieuze testen voor de Olympische Spelen verloren de Oranjevrouwen vandaag in een zeer matige, slordige oefenwedstrijd van Italië met 1-0. Al gebruikte bondscoach Sarina Wiegman het duel in het Noord-Italiaanse Ferrara vooral om wat spelers in actie te zien, om uiteindelijk de laatste knopen over haar olympische selectie door te kunnen hakken.

Door Tim Reedijk



Wiegman zei gisteren haar olympische selectie van slechts achttien speelsters (plus vier op de standby-lijst) voor 80 à 85 procent in haar hoofd te hebben. Dit laatste oefentweeluik gebruikt de bondscoach dan ook deels voor die overige vijftien à twintig procent. Ze moet meer voetbalsters teleurstellen dan bij de selectie die ze voor het WK in 2019 en het EK in 2017 formeerde, toen ze er 23 mocht meenemen.

Mede daarom startten Sisca Folkertsma, Katja Snoeijs en Renate Jansen allemaal in de basis bij de Oranjevrouwen in het Stadio Paolo Mazza. Wiegman wisselde daarbij liefst zes keer en liet ook Dominique Janssen, Jill Roord, Lynn Wilms, Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Victoria Pelova allemaal invallen. Het vele gewissel (ook bij Italië) en het feit dat Oranje niet op oorlogssterkte speelde, kwam de kwaliteit van het oefenduel niet ten goede. Met name in de eerste helft was bij de Leeuwinnen het gemis van de licht geblesseerde topscorer Vivianne Miedema en Lieke Martens, die rust kreeg, duidelijk zichtbaar.

Bijltjesdag bij Leeuwinnen

Lees hier ons verhaal over de dilemma's van Sarina Wiegman bij het opmaken van de olympische selectie.

Het was bovenal slordig, heel slordig. En niet alleen bij de Leeuwinnen. Italië was wel in het voordeel na een onterecht verkregen strafschop, die na een krap kwartier benut werd door Cristiana Girelli en die beslissend bleek. Aan Oranje-zijde was het moeilijk om er conclusies aan te verbinden met al die wissels, maar feit is wel dat een behoorlijk aantal spelers in actie kwam dat in principe óók in Tokio zal beginnen aan de openingswedstrijd tegen Zambia op 21 juli. De olympische vorm was in elk geval vandaag niet zichtbaar.

Grolsch Veste

In de tweede helft was de ploeg van Wiegman aanvallend nadrukkelijker aanwezig en miste Van de Sanden nog een grote kans op de 1-1, maar zat de gelijkmaker er niet meer in. Ook Italië kreeg nog serieuze kansen op de 2-0. Dinsdagavond oefenen de Oranjevrouwen in de Enschedese Grolsch Veste – met publiek – tegen Noorwegen (18.00 uur). Woensdag wordt de olympische selectie bekend en na een uitzwaaiwedstrijd op 3 juli vertrekken de voetbalsters naar Japan, waar nog één keer geoefend wordt voordat afgerekend moet worden met Zambia.

Volledig scherm Sisca Folkertsma in duel met Barbara Bonansea. © EPA Volledig scherm Cristiana Girelli laat Sari van Veenendaal kansloos vanaf de stip. © EPA