Ontslagen Danny Buijs komt bij van hectiek in Mechelen: ‘Ik wil even op adem komen’

PSV haalt flink uit tegen FC Utrecht en legt druk bij concurren­tie

PSV houdt de druk erop in de eredivisie: zondag werd FC Utrecht zonder een centje pijn verslagen in het eigen Philips Stadion: 6-1. Dat was geen verrassing; PSV won nog nooit zo vaak een thuisduel op rij van een bepaalde tegenstander. Dat kwam deze keer vooral door Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi.

16 oktober