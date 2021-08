Ontslagen Van As verschijnt toch bij Roda JC: ‘Ik heb het hier naar mijn zin en ben het er niet mee eens’

Rond 08.00 uur arriveerde Van As bij het stadion van de Limburgers. ,,Ik ga gewoon mijn werk doen. Ik ben ergens aan begonnen en heb het naar mijn zin. Ik werk met iedereen goed samen. Ik ga door met mijn werk en ben het niet eens met wat mij donderdag is medegedeeld,” zei hij tegen regionale omroep L1. Een woordvoerder van de club wilde niet ingaan op de aanwezigheid van Van As. ,,Dat is een zaak tussen Van As en Roda JC,” zei hij slechts.

Volgens de Limburgse eerstedivisieclub is er in de nieuwe structuur geen ruimte meer voor de functie van technisch directeur. Van As (49) werd in februari vorig jaar aangesteld en ondertekende destijds een contract tot medio 2022 in Kerkrade. Eerder had hij soortgelijke functies gehad bij NAC Breda en ADO Den Haag. Van As speelde zelf voor NAC, ADO en MVV Maastricht. Hij zei donderdag het niet eens te zijn met zijn gedwongen vertrek bij Roda en beloofde dat te gaan aanvechten. ,,Dit kan natuurlijk niet zomaar”, liet hij weten.