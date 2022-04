Onzekerheid rond Erik ten Hag helpt Ajax niet in titelstrijd met PSV

Door Johan Inan



De interlandbreak zit erop, de tegenstanders van Oranje op het WK zijn bekend en dus kunnen de gordels om voor wat een bloedstollende nek-aan-nekrace in de eredivisie belooft te worden. Niet alleen bij de aanhang van de twee titelpretendenten Ajax en PSV, maar ook bij de neutrale liefhebber. Voor hen gloort na jaren een heroïsch gevecht dat tot de slotdag duurt.



Zo spectaculair als in 2007, toen PSV concurrenten AZ en Ajax in de laatste minuten van het seizoen de schaal ontfutselde, kan het moeilijk worden. Maar de ontlading bij PSV in Zwolle en de tranen van Ajax op 8 mei 2016, de laatste titel van Feyenoord en Dirk Kuijt in 2017, de megastunt van Twente in 2010 en de coup van Ajax een jaar later op de slotdag tegen de Tukkers: een nieuwe memorabele ontknoping behoort heel nadrukkelijk tot de mogelijkheden.