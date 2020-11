Ook FC Dordrecht zet knuffels op de tribune voor het goede doel

Top 5 onder de loep Het is dringen aan top in de Keuken Kampioen Divisie

11:44 Welke clubs promoveren naar de eredivisie? Almere City, de verrassende koploper in de Keuken Kampioen Divisie? De favorieten Cambuur en De Graafschap? Of gaat FC Volendam, dat NAC op doelsaldo achter zich houdt, stunten? Eén ding is zeker: De spanning in de top 5 is om te snijden.