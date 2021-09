Ook FC Groningen heeft plannen voor vrouwenafdeling

,,Richting het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 willen we inzichtelijk hebben wat er voor nodig is een vrouwenvoetbalafdeling op te starten”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

,,Vrouwenvoetbal is mondiaal één van de hardst groeiende sporten”, zegt Gudde. ,,In het achterland van FC Groningen hebben jonge meiden geen rolmodellen. Wij willen talent inspireren en laten groeien, ook meisjes die dromen van een professionele voetbalcarrière. Wij willen ze die kansen gaan bieden, maar we willen dit wel op een duurzame manier doen. Hiervoor is het nodig dat we goed onderzoek doen naar welke voorwaarden noodzakelijk zijn.”