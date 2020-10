Ook FC Groningen makkelijk langs zwak VVV-Venlo

Uitkijken naar de cultklas­sie­ker: ‘NAK-NEK hoort in de eredivisie’

30 oktober NIJMEGEN - Met zijn gedachten is hij terug in de Beatrixstraat. In het oude stadion van NAC. De mijmering aan de duels met NEC in Breda eind jaren 60 bezorgen oud-NEC’er Wimke Meijers kippenvel.