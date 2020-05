Ook FC Utrecht akkoord met salarisverlaging

Kameleon Rijkaard zou ook nu nog een topspeler zijn

23 mei Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag bespreekt hij de finale van Ajax tegen AC Milan, die hij 25 jaar na dato in zijn geheel terugkeek. Wat viel hem op?