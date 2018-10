Ook op zijn 71ste kijkt Hiddink ‘altijd iets naar voren’

Hiddink, 71 jaar inmiddels, stond langs de lijn in het Bernabéu, op Stamford Bridge. Verwierf een legendarische status in Zuid-Korea. Hem krijg je niet gek, zou je zeggen. Wel dus. Want als de jonge KNVB-scheidsrechter op Zoudenbalch een dubieuze beslissing in het nadeel van China onder 21 jaar maakt, veert Hiddink op. Schreeuwt hij wat naar de scheidsrechter in de trant van ‘wel normaal blijven doen’ en als de grensrechter voorbij huppelt, wordt die ook nog even aangesproken.



Het is het leven van een voetbaldier pur sang. Langs de lijn fluistert hij zijn Chinese assistent-trainer cq tolk wat opmerkingen in. ‘Number 18 more defensive’, bijvoorbeeld. Vijf seconden later galmt de Chinese vertaling over het veld heen. Het is de nieuwe realiteit voor Hiddink, van wie iedereen dacht dat hij met pensioen was maar die toch zwichtte voor de uitdaging van het Chinese olympische elftal, een team dat hem in zijn eigen bewoordingen niet bepaald is meegevallen.