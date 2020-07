Ook toegevoegd stadiongeluid bij publiekloze ‘Eredivisie Comeback’-oefenduels

Het is voor het eerst dat FOX Sports de audio zélf aan wedstrijden toevoegt. Bij wedstrijden in de Bundesliga, waarvan FOX Sports ook de uitzendrechten heeft, werd die audio aangeleverd. In dit geval betekent het dus dat FOX een extra audiotechnicus meestuurt naar wedstrijden om de stadiongeluiden te verzorgen.



De zendgemachtigde gaat de komende ‘Eredivisie Comeback’-maand gebruiken om te experimenteren. Is het bijvoorbeeld wenselijk om stadiongeluid toe te voegen bij wedstrijden waar beperkt publiek aanwezig is, of verzorgen de aanwezige supporters ‘voldoende’ geluid? Vragen waar op dit moment niemand nog het antwoord op weet.