Ook voorbereiding van PSV op treffen met Willem II verloopt rommelig

Of er spelers kunnen terugkeren, was vanmiddag nog onduidelijk. Gisteren was er wel enige hoop op een terugkeer van Cody Gakpo, maar er is nog geen groen licht van de dokter gekomen. Dat is nodig om wedstrijden te kunnen spelen. De kans dat hij negentig minuten had of zou kunnen spelen, was sowieso minimaal. Of Denzel Dumfries terug is, is zeer twijfelachtig. Hij is niet geselecteerd voor Oranje en Gakpo wel voor Jong Oranje. PSV miste het duo de afgelopen weken, hoewel Dumfries de afgelopen maanden niet eens in topvorm verkeerde.