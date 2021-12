Oosting redt slordig AZ in slotfase tegen matig Randers

Door Nik Kok



De club speelde de afgelopen Europese seizoenen best spannende laatste groepsduels tegen bijvoorbeeld Zenit Sint-Petersburg en vorig jaar tegen het Kroatische Rijeka maar tegen Randers waren de belangen heel wat minder groot. De club voetbalde donderdagavond voor de premie van vijf ton en het goede gevoel dat goed spel en een overwinning doorgaans geeft.

Maar de omstandigheden in het lege stadion van AZ waren niet van dien aard om er vanavond een schitterend schouwspel van te maken, hoewel de ploeg van trainer Pascal Jansen vanaf het begin wel een duidelijk overwicht had. Slechts voor opponent Randers was het een wedstrijd van belang, de Denen speelden voor overwintering. Dat lukte de Denen, ook door het resultaat in het andere groepsduel (Cluj won van Jablonec)

Ajax

Bovendien wacht voor AZ zondag de wedstrijd tegen Ajax, hoewel misschien vooraf niet het spannende affiche als in de laatste seizoenen door het povere seizoen dat AZ doormaakt, toch traditiegetrouw een wedstrijd om naar uit te kijken in Alkmaar.

Maar hoewel de wedstrijd van vanavond dan van weinig belang was, stuurde trainer Pascal Jansen haast alleen maar gekende namen het veld in. Sam Beukema verving achterin Pantelis Hatzidiakos en spits Vangelis Pavlidis kreeg rust. Voor hem speelde Dani de Wit in de punt, een voor hem wat ongewone positie. In de rust kwam Pavlidis er dan weer in voor De Wit, die op scherp stond. Een kwartier voor tijd gunde Jansen nog speelminuten aan Thijs Oosting en Mohamed Taabouni.

AZ kreeg genoeg kansen in de eerste helft om de score te openen. De Wit miste oog in oog met Randers-keeper Carlgren. In de tweede helft speelde Jesper Karlsson zichzelf knap vrij waarna hij de bal naast het doel werkte.

Als groepswinnaar kan AZ zich na de winterstop in de achtste finales gaan opmaken van tegenstanders van een groter formaat dan dat het in de groepsfase kende in Cluj, Jablonec en dus Randers. Maar eerst maar eens stijgen op de ranglijst van de eredivisie. Met twee opeenvolgende overwinningen is een aardige stap gezet maar zondag wacht de echte test tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd tegen Randers biedt niet voldoende hoop om daar onbezorgd naartoe te gaan al zal de winst van vanavond voor het nodige zelfvertrouwen zorgen.

Volledig scherm Thijs Oosting scoort de 1-0. © ANP

