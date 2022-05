Op vierde plaats jagend AZ krijgt bezoekje van Myron Boadu: ‘Hij bracht vertrouwde energie mee’

Door Nik Kok



,,We kunnen het nog steeds halen”, gaat hij verder. ,,FC Twente heeft verloren en wij pakken een punt, het verschil is nog maar twee punten.”

AZ begint de wedstrijd tegen FC Utrecht zonder vormgever Jordy Clasie. De middenvelder is geschorst. ,,En dat is hartstikke zonde want ik vond de straf voor zijn tackle tegen Ajax wat overdreven. We zullen het zonder hem moeten doen. Tijjani Reijnders krijgt daardoor weer de kans.” Voor de rest kan AZ beschikken over een fitte selectie. ,,Als ik zo om me heen kijk bij andere clubs is dat best bijzonder.”

In de persoon van Myron Boadu kreeg AZ dinsdagmiddag bezoek van een oud-speler. De spits die even vrij was van zijn club AS Monaco stak zijn oud-medespelers een hart onder de riem en lunchte even mee. ,,Hij bracht wat vertrouwde energie mee”, aldus Jansen die de doelgerichtheid van Boadu wel kan gebruiken in de laatste twee duels tegen FC Utrecht en RKC die beide gewonnen lijken te moeten worden om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal mogelijk te maken.

,,Ik denk dat we twee keer moeten winnen”, zegt Jansen. De oefenmeester hoopt daarbij op een opgeleefde Hakon Evjen. De Noor kent bij AZ periodes van ups en downs. Tegen Ajax verzilverde hij zijn verrassende basisplaats met een zeldzaam doelpunt. ,,Ik was heel tevreden over hem en ik ga ervan uit dat zo’n doelpunt veel doet voor je zelfvertrouwen.” Of Evjen nu ook daadwerkelijk een aantal wedstrijden achter elkaar de kans krijgt wilde Jansen nog niet zeggen.

Volledig scherm Myron Boadu kwam even langs bij zijn oude ploeg. © Pro Shots / Erik Pasman