Opeens is de twijfel voelbaar bij Ajax

Door Freek Jansen



Drie knock-outduels, twee voorrondepotjes en drie groepswedstrijden. In geen enkel stadion klinkt in 2019 zo vaak de hymne van de Champions League als in de Johan Cruijff Arena. Het stadion dat telkens weer een metamorfose ondergaat. In de Eredivisie komen de supporters vaak controleren of Ajax met flitsend spel wint, in de Champions League verandert het stadion steevast in een kolkende arena.



Dat zal vanavond niet anders zijn, als de climax van een zinderende groepsfase op het programma staat. Vijf duels speelde Ajax tot op heden in groep H. In elke wedstrijd ging een eigen verhaal schuil vol spektakel, en vaak gekoppeld aan succes. In vrijwel elke andere groep van de Champions League zijn tien punten genoeg voor overwintering.