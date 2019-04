Opgeleefde El Hamdaoui redt Excelsior: ‘Dit voetbal ligt me beter’

Door Tim Niemantsverdriet



Diep in blessuretijd schoot de voormalig spits van onder meer AZ en Ajax de gelijkmaker binnen tegen Willem II, nadat Excelsior zeven wedstrijden op een rij had verloren. Zijn derde treffer in vier wedstrijden alweer, nadat hij in de twintig wedstrijden daarvoor maar één goal had gemaakt. ,,In het begin van het seizoen moest ik het van invalbeurtjes hebben. De ene keer twintig minuten, de tweede keer tien. Dan kom je niet in je ritme. En dit voetbal ligt me beter. De bal gaat sneller naar voren, waardoor ik veel meer aan de bal kom. En ik word meer ondersteund voorin.”



Het is een van de succesjes die interim-trainer Ricardo Moniz al boekte in de twee weken die hij nu aan het roer staat. Maar er is nog meer werk aan de winkel. Sinds medio februari waren de drie goals van El Hamdaoui goed voor driekwart van de totale productie van Excelsior. ,,Maar met deze manier van spelen komen we meer in stelling. Niet alleen ik, ook anderen gaan scoren.”



Door de zege van FC Emmen eerder in het weekend wordt het ontlopen van de nacompetitie een zeer lastig karwei, beseft de spits. ,,Maar dit punt geeft ons veel vertrouwen. Het kan zeker nog. En mochten we er toch niet aan ontkomen, dan is dit vertrouwen alsnog heel belangrijk voor het spelen van de play-offs.”