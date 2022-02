Opgestapte Marc Overmars haalde met verkoop spelers meer dan half miljard euro binnen voor Ajax

Maar Overmars slaagde er niet alleen in om de absolute toppers voor goed geld te slijten. Ook in Amsterdam overbodige spelers als Marin en Traoré brachten dankzij zijn koopmansgeest nog altijd 10 miljoen euro op. Van de 32 duurste Ajax-spelers uit de clubgeschiedenis werden er 20 verkocht in de periode dat Overmars het voor het zeggen had. Zijn persoonlijke top-20 (zie lijstje hieronder) leverde de clubkas meer dan een half miljard euro (530,9 miljoen) op.

Pijnlijk

Desondanks was zijn positie bij Ajax onhoudbaar geworden. Ajax-directeur Edwin van der Sar spreekt van ‘een afschuwelijke situatie.’ ,,Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft”, stelt rvc-voorzitter Leen Meijaard. ,,We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verder gaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in. Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen.”