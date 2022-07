Opinie Mikos Gouka | Guus Til mag naar PSV, want de voetbalwereld heeft zijn eigen wetten

De FIFA gaf alle spelers die voor Russische clubs uitkomen een seizoen lang een transfervrije status. Ze kunnen dus overal tekenen. PSV gaat echter een forse stap verder, de club koopt de speler voor zo’n 4 miljoen euro en legt hem voor vier jaar vast.



Om zaken doen met Russische bedrijven of clubs te ontmoedigen, ligt het betalingsverkeer met dat land plat. Dat is niet voor niets, nu de oorlog nog in volle gang is en het geld indirect naar de oorlog zou kunnen gaan. Spartak Moskou omzeilt die kwestie met een kantoor in Europa en een bank die nog wel betalingsverkeer blijft doen met Rusland. Spartak krijgt straks gewoon 4 miljoen vanuit Eindhoven bijgeschreven.