Opluchting bij KNVB: ‘Blij dat Feyenoord - Ajax doorgaat’

Zoon David stapt in de voetsporen van Anton Janssen: ‘Hij poetst de Europa Cup 1 nog weleens af’

4 mei EINDHOVEN - De strafschop van Anton Janssen in 1988 is befaamd. Hij bezorgde er PSV de Europa Cup 1 mee. 33 jaar na zijn rol in de schijnwerpers debuteert zoon David in de schaduw. Ook bij een club uit de Lichtstad.