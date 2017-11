Opmerkelijke eigen goal van Dabo gaat de wereld over

Vitesse-speler Dabo heeft een bijzonder beroerde wedstrijd achter de rug. ,,De eigen goal komt volledig op mijn conto”, zegt Dabo. ,,Het is gewoon mijn techniek, mijn pass. Ik verwijt Jeroen niets. Je hoopt dit nooit mee te maken, maar het is toch echt gebeurd. Ik neem dit als een man. Het is mijn fout.”

Direct na de goal voorspelt commentator Evert ten Napel al dat de actie via YouTube de wereld over zou gaan. En hij heeft gelijk gekregen. Onder meer de Britse krant The Mirror pikte het incident op.

,,De 22-jarige verdediger is duidelijk een getalenteerde speler. Maar bij de wedstrijd tegen Groningen maakte hij een moment om te vergeten mee. Onder druk schiet Dabo de bal over zijn eigen keeper in het net’’, aldus de krant.

Ook op YouTube zijn inmiddels meerdere video's verschenen van de eigen goal. Het merendeel is overigens kort na publiceren al offline gehaald vanwege copyright-claims.

,,Ik heb het wel eens vaker gezien, maar je hoopt natuurlijk dat het jou nooit zal overkomen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid, de keeper treft geen blaam’’, zei Dabo na afloop bij Fox Sports.

,,Ik heb de ploeg mijn excuses aangeboden, want FC Groningen kwam na die fout van mij terug in de wedstrijd. Maar ik weet ook dat dit hoort bij voetbal. Ik moet dit snel uit mijn hoofd zetten, want donderdag komt er een moeilijke wedstrijd in de Europa League tegen Lazio en dan wil ik er weer staan.’’

Volledig scherm Dabo baalt. © ANP Pro Shots