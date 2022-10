Opnieuw blijft Cyriel Dessers-scenario uit bij Feyenoord: ‘Geen van allen hadden ze het’

met video Roulerend Ajax blameert zich wéér tegen Go Ahead Eagles, AZ nieuwe koploper eredivisie

In een zorgeloze sfeer dacht Ajax zich zaterdag naar een zege op Go Ahead Eagles te spelen. Maar net als PSV struikelden ook de Amsterdammers over hun eigen lankmoedigheid, aan het begin van een loodzware maand: 1-1.

2 oktober