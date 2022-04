Opnieuw boete voor Feyenoord na ongeregeldheden, maar Kuip mag vol tegen Marseille

Feyenoord kreeg dit seizoen al negen keer eerder een geldstraf van de UEFA. De club heeft nu al bijna voor 500.000 euro aan boetes opgelegd gekregen. Feyenoord mag op 28 april de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille van de halve finale van de Conference League in een volle Kuip afwerken. De club is donderdag meteen met de kaartverkoop gestart.



Er hangt nog wel een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek boven het hoofd van Feyenoord. De leiding van de club roept de eigen fans op om zich rond het thuisduel met Olympique Marseille te gedragen, zodat ze een week later ook bij het uitduel in het zuiden van Frankrijk welkom zijn.