Opnieuw een oefencampagne vol obstakels: is Ajax nu wél klaar voor de clash met PSV?

Door Johan Ajax



,,Ik kon nog wel even door’’, grapte Davy Klaassen dinsdag na Ajax’ zege in de generale repetitie tegen Sjachtar Donetsk (3-1). De met een goed paar longen gezegende schaduwspits maakte voor het eerst in de oefencampagne de negentig minuten vol. Vorig jaar deed Klaassen dat in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal niet één keer. En hij was niet de enige, ook de overige EK-gangers waren een jaar geleden na twee weken voorbereiding nog niet volledig belastbaar.



,,Ik denk dat we pas in september topfit zijn”, voorspelde Ten Hag begin augustus voor de clash van toen met PSV. Ajax werd vervolgens verpletterd door de rivaal, mede door een rode kaart van Nicolás Tagliafico (0-4). ,,Met het voetbal kunnen we vooruit, maar die fouten moeten er wel echt uit. Dat heeft ook te maken met fysiek. Dat hebben we vooraf aangegeven, dat we er niet klaar voor waren”, zei de huidige Manchester United-coach naderhand.



En opnieuw zat de oefencampagne van Ajax vol obstakels. Het komende WK vindt weliswaar in de winter plaats, toch had de UEFA bedacht dat het goed was om na de reguliere competities nog een interlandperiode in te plannen. Wat heet: voor een elftal Ajacieden de hangmat op Ibiza of Mykonos kon opzoeken, wachtten hen eerst nog vier interlands. Op 6 juli meldden zij zich weer voor de eerste testen en trainingen.