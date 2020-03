Opnieuw gelijkspel Oranje, Van de Donk in tranen door enkelblessure

BLIK OP NEC | VIDEO Ayman Sellouf kent kwalitei­ten van concurrent Randy Wolters

7 maart NIJMEGEN - Ayman Sellouf (18) kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn debuut in de basis van NEC. ,,Onderweg naar het stadion baalde ik al van het weer. Ik zat in de auto bij mijn ouders. Het regende niet zomaar. Het regende echt heel hard’’, zegt de vleugelaanvaller in de 23ste aflevering van ‘Blik op NEC’.