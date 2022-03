Oppermachtig PSV springt na simpele zege op Heracles naar koppositie

PSV heeft op de vroege zondagmiddag geen fout gemaakt in de race om de titel. De Eindhovenaren waren veel sterker dan het matige Heracles en wonnen eenvoudig met 3-1. De score had hoger moeten uitvallen, maar PSV had het vizier alles behalve op scherp staan.

Met de van een blessure teruggekeerde Cody Gakpo op de bank, startte het team van Roger Schmidt met dezelfde spelers als midweeks tegen Go Ahead in de halve finale van de beker. Op een nieuwe grasmat in het Philips Stadion, zette PSV tegenstander Heracles Almelo direct onder druk. Via Madueke kreeg PSV al vroeg een enorme kans om de score te openen, maar de Engelsman faalde oog in oog met reservekeeper Bucker van de Almeloërs.

Volledig scherm Joey Veerman en Eran Zahavi. © ANP PSV hield de druk er stevig op, domineerde de wedstrijd, maar de eindpass was telkens van zeer slordige kwaliteit. Na een aantal gemiste kansen, bekroonde Veerman na twintig minuten de goede openingsfase van de Eindhovenaren. Op aangeven van Madueke, die twee man omspeelde en het overzicht goed behield, schoot de middenvelder -die PSV woensdag naar de bekerfinale schoot- koelbloedig de bal in de verre hoek: 1-0.

De openingsgoal was geen reden voor PSV om gas terug te nemen. Via kansen van met name Zahavi en Madueke hadden de Eindhovenaren meermaals de mogelijkheid om de wedstrijd in een vroeg stadium te beslissen, maar de effectiviteit liet wat te wensen over. Kansen werden matig afgemaakt, waardoor Heracles-goalie Bucker vaak redding kon brengen. Ondanks de hoeveelheid aan open kansen, zochten beide ploegen na 45 minuten de kleedkamers op met een 1-0 tussenstand, enigszins een wonder.

Tien minuten na rust viel dan toch uiteindelijk de tweede goal van PSV. Na balverlies van Heracles-middenvelder De La Torre, speelde Götze de bal op Madueke. Via de kluts kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Zahavi, die geen moment twijfelde en hard uithaalde in de verre hoek: 2-0.

Terugkeer Gakpo

Na een uur spelen viel Cody Gakpo in bij PSV, die terugkeerde van een enkelblessure. De publiekslieveling zag Heracles na 70 minuten uit het niets scoren: een voorzet van links werd door Armenteros gekopt op doel, maar Sangaré stond er nog tussen en via zijn hoofd belandde de bal in de kruising. PSV-goalie Drommel, die tot dat moment nog niets te doen had gehad, was volstrekt kansloos.

Vrees voor puntverlies? Nee, want binnen een minuut stelde de ploeg van Schmidt orde op zaken. Veerman stak Götze weg, die vervolgens lang kon doorlopen en uiteindelijk Gakpo op een presenteerblaadje kon bedienen. De aanvaller van de Eindhovenaren faalde niet voor open doel en zette zo de 3-1 op het scorebord. En daar bleef het bij in Eindhoven.

