Opta: ‘PSV momenteel het beste team van Nederland, gevolgd door Feyenoord en Ajax’

Feyenoord was dit seizoen de beste club van Nederland. De Rotterdammers eindigden immers bovenaan in de eredivisie. Toch is dat volgens statistiekenbureau Opta niet helemaal de juiste conclusie. Het Britse bedrijf stelt namelijk niet dat Feyenoord, maar PSV het beste team van Nederland is.

Dat is af te lezen aan de meest recente Opta Power Ranking. Op die ranglijst worden alle teams ter wereld met elkaar vergeleken. PSV eindigde dit seizoen op de 20ste positie en Feyenoord als 26ste. Ook Ajax staat in de top 30, de Amsterdammers moeten het doen met plek 29.

Volgende week is de Champions League-finale in Istanboel. Volgens de Power Ranking is de finale tussen het beste team ter wereld (Manchester City) en de nummer 5 (Internazionale). Wat verder opvalt is dat Europa League-winnaar Sevilla onder de genoemde Nederlandse clubs staat op de 39ste positie. Clubs als Rode Ster Belgrado, Red Bull Salzburg en Brentford staan ook boven Sevilla. Chelsea staat na een dramatisch seizoen nóg lager, op plek 41.

Top 5 Power Rankings per 1 juni 2023 1. Manchester City

2. Bayern München

3. Liverpool

4. Napoli

5. Internazionale



20. PSV

26. Feyenoord

29. Ajax

66. AZ

83. FC Twente

Het eerste team dat niet bij de UEFA is aangesloten is het Braziliaanse Palmeiras. De regerend landskampioen is pas terug te vinden op plek 73. Het Saoedische Al Nassr, waar voetballegende Crisitiano Ronaldo onder contract staat, is terug te vinden op de 123ste positie.

Hoe wordt dit berekend?

Via een hiërarchisch ELO-algoritme, dat ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld schaken en de FIFA-ranglijst, wordt de sterkte per team gemeten. Het algoritme analyseert wedstrijdresultaten van miljoenen wedstrijden sinds 1990 om aan elk team een rating toe te wijzen die vergelijkbaar is in competities, landen en continenten.

Na elke wedstrijd krijgen teams punten bij een zege. De tegenstander moet exact hetzelfde puntenaantal inleveren. Vooraf worden beide teams beoordeeld aan de hand van de ELO-rating. Dan wordt er een voorspelling gemaakt wie de wedstrijd wint. Manchester City zou bijvoorbeeld zwaar favoriet zijn tegen PSV. Als de Eindhovenaren zouden stunten, krijgen ze veel meer punten dan ze zouden moeten inleveren als City wint. Bij een gelijkspel krijgt PSV een paar punten. Het uitgangspunt blijft ‘wat het ene team aan punten wint, levert het andere team in’.

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Op de lange termijn corrigeert het ELO-beoordelingssysteem zichzelf. Een team wint of verliest punten ten opzichte van het huidige puntenaantal totdat de ratings hun ware sterkte weerspiegelen. Als een team ondergewaardeerd is, krijgen ze meer punten in elke wedstrijd totdat hun sterkte nauwkeurig wordt weergegeven door het systeem.

Hiërarchische structuur

Omdat veel teams alleen in de nationale competitie spelen en niet actief zijn in internationale toernooien - en dus ook geen buitenlandse tegenstanders hebben - wordt er een hiërarchische structuur toegepast. Er wordt eerst gekeken naar de sterkte van de club en vervolgens pas naar de sterkte van de competitie, het land en het continent.

Uiteindelijk wordt de rating omgezet in een waarde tussen 0 en 100, waarbij 0 het zwakst is en 100 het sterkst. Manchester City staat bovenaan met 100 punten, ze zouden in theorie dus eigenlijk onverslaanbaar moeten zijn. Maar aangezien zelfs het laagst geplaatste team van de 337 gemeten clubs uit Nederland (Noordster) nog een waarde van 19,5 heeft, blijft alles mogelijk in de voetballerij.

Bekijk hier de volledige ranglijst meer dan 10.000 teams van over de hele wereld.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's