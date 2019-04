Optreden van PSV stemt Van Bommel tevreden

,,Het was stroef in het begin. Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen we beter spelen. Zeker in de tweede helft'', zei trainer Mark van Bommel, die na het belangrijke tweede doelpunt van Steven Bergwijn langs de lijn met gebalde vuisten feestvierde. ,,Ik ben altijd blij na een doelpunt. Nu helemaal. Dit was een heel mooie treffer.''



Van Bommel speelde voor de vijfde wedstrijd op rij met deels andere middenvelders. Volgens de trainer betekent dat niet dat hij zoekende is. ,,Het is mooi dat de buitenwacht twijfelt. Dat doen wij soms ook. Het is een kwaliteit van deze selectie dat we iedereen kunnen inpassen. Iedereen begrijpt hoe we willen spelen en komt onze principes na.''