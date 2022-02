Opvallend minder spelers maken transfer van Nederland naar het buitenland

In totaal maakten 62 spelers een overstap binnen Nederland terwijl dat vorig jaar in dezelfde periode nog maar 52 spelers waren. De KNVB ziet daar ,,een opvallende stijging” terwijl er juist een forse daling te zien is bij het aantal spelers dat een buitenlands avontuur aangaat. Waar vorig jaar nog 61 spelers Nederland inruilde voor het buitenland, daar zijn dat er nu slechts 45, een daling van 26 procent. Vanuit het buitenland kwamen er vijftig spelers naar Nederland.