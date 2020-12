Oranje ‘afhankelijk’ van Van der Vaart bij loting WK-kwalificatie

“Ik verwacht een spannende strijd voor de dertien WK-tickets voor Europese landen”, zegt Van der Vaart. “Het WK biedt altijd iets anders. Je vertegenwoordigt je land en hebt het gevoel dat de hele wereld toekijkt. Het enige wat je wilt is je naam in de geschiedenisboeken schrijven.”

Beide spelers bereikten in hun carrière de finale van het WK. Van der Vaart verloor met Oranje in 2010 van Spanje. De Rossi, die vorig jaar een punt achter zijn loopbaan zette bij Boca Juniors, won in 2006 met de Italianen de wereldbeker ten koste van Frankrijk.

De oud-middenvelders stonden een keer tegenover elkaar in hun loopbaan. Het duel werd gewonnen door de AS-Roma legende. In 2005 werd het 1-3 in een oefenduel in de Amsterdam Arena.

De loting voor de kwalificatie van WK in Qatar is maandag om zes uur 's avonds in het Zwitserse Zürich. De loting is live te volgen via de website van de FIFA. Het Nederlands elftal is één van de tien groepshoofden en speelt sowieso niet tegen Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denenmarken en Duitsland. Deze landen zitten net als Nederland in pot 1.