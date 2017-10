Oranje bijna een heel jaar zonder echte krachtmeting

De opvolger van Advocaat, die zelf de deur openhield om toch langer te blijven, zit wellicht in maart volgend jaar voor het eerst op de bank tijdens oefenduels met vermoedelijk Spanje en Engeland. De internationals moeten in de zomer toekijken hoe landen als België, IJsland en Polen het doen op het WK. Pas in september kunnen ze dan eindelijk gaan beginnen aan een nieuwe cyclus.

Op de schop

De Europese landen hebben het kwalificatiesysteem flink op de schop gegooid. Voorheen begon de kwalificatie richting het volgende EK of WK direct na afloop van zo'n eindtoernooi, maar nu zit de nieuwe Nations League daar tussen. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, worden op basis van hun plek op de Europese ranglijst verdeeld over vier divisies. Zo spelen in groepen van drie of vier de sterke landen tegen elkaar en de zwakkere ook. Dat gebeurt in september, oktober en november 2018. De groepswinnaars gaan een divisie omhoog, de hekkensluiters degraderen.



Als Oranje zijn groep wint, pakt het een extra kans om zich te kwalificeren voor het EK van 2020. Na de reguliere EK-kwalificatiereeks, van maart tot en met november 2019 waarin de nummers één en twee van iedere poule naar het EK gaan, staan in het voorjaar van 2020 namelijk de play-offs van de Nations League op het programma. Per divisie is één ticket naar het EK te verdienen, ook dus voor de 'kleintjes' uit de D-categorie. De weg naar het eindtoernooi is lang en ingewikkeld, maar biedt meerdere kansen voor Oranje om zich na twee gemiste toernooien weer eens te kwalificeren.