Oranje blijft voorlopig met vijf verdedigers spelen

Koeman kondigde bij zijn aanstelling al aan dat hij na vier oefeninterlands wilde weten welke speelwijze het beste bij zijn ploeg zou passen. De wedstrijden van eind maart tegen Engeland en Portugal leerden hem dat Oranje gebaat is bij drie centrale verdedigers en twee opkomende backs. ,,We gaan sowieso verder met drie of vijf verdedigers of hoe jullie dat ook willen noemen. De invulling voor die verdediging kan per tegenstander verschillen'', zei Koeman vandaag in Zeist.

Compact

In september zijn voor Oranje de belangrijke interlands in de nieuw Nations Cup. ,,We moeten compact kunnen spelen, maar ook wat verder van de goal af. Als de Nations Cup begint wil ik de selectie wel rond hebben'', aldus Koeman.



Oranje verloor van Engeland (1-0) maar verraste met een oefenzege op Portugal (3-0). Ondanks die ruime zege op de Europees kampioen heeft Koeman toch andere spelers als Ruud Vormer, Terence Kongolo en Eljero Elia bij Oranje opgeroepen ,,Zo kan ik na de wedstrijden tegen Slowakije en Italië goede beslissingen nemen", stelde hij. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik na vier oefeninterlands een heel duidelijk plaatje wil hebben voor de Nations Cup. Ik wil niet na de zomer aan de Nations Cup beginnen terwijl ik nog met heel veel vraagtekens zit."

Koeman denkt niet aan Van Persie Er moet nog heel veel gebeuren voordat Robin van Persie weer terugkeert in het Nederlands elftal. De 34-jarige spits, die nog een jaartje verdergaat bij Feyenoord, benadrukte vorige week dat hij nooit zou bedanken voor de nationale ploeg. Ronald Koeman ziet voorlopig echter geen rol voor de topschutter aller tijden van Oranje. ,,Hij is in principe niet in beeld", zei de bondscoach van Oranje. ,,Vanwege fysieke redenen heeft hij nog weinig kunnen spelen. Het zegt iets over zijn kwaliteiten dat hij al wel belangrijk was. Maar ik ga er nu van uit dat er anderen zijn. Als hij tijdens een voorbereiding van zes weken op het nieuwe seizoen echt fit wordt, dan zeg ik niet 'nooit meer'. Maar dat zal moeilijk zijn."

Kluivert

Het plan van Justin Kluivert om zich niet aan Ajax te binden heeft niets te maken met de afwezigheid van de buitenspeler bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman wilde al langer de komende oefeninterlands tegen Slowakije en Italië aangrijpen om een andere buitenspeler aan het werk te zien.



,,Ik wilde eigenlijk Steven Bergwijn voor Kluivert oproepen, maar die is helaas geblesseerd", zei de opvolger van Dick Advocaat bij de nationale ploeg. ,,Nu hebben we met Eljero Elia ook een jongen die daar goed kan spelen. Dus dat heeft niets met de afwezigheid van Kluivert te maken. Ik ben natuurlijk wel benieuwd wat zijn volgende stap gaat worden. En of het een stap is die hij nodig heeft. Jonge spelers moeten in mijn ogen zo veel mogelijk minuten maken. Het moet sportief een goede keuze zijn. Ik praat daar wel met spelers over die er zijn. Ook met jongens als Wout Weghorst en Matthijs de Ligt en zo."

Veertien internationals

Bondscoach Koeman is met veertien internationals begonnen aan de tweede trainingsstage van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni).

Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Donny van de Beek, Steven Berghuis, Daley Blind, Daryl Janmaat, Terence Kongolo, Matthijs de Ligt, Sergio Padt, Quincy Promes, Davy Pröpper, Tonny Vilhena, Wout Weghorst en Jeroen Zoet oefenen zondag, maandag en dinsdag in Zeist.

Komende zaterdag verzamelen ze zich met de overige internationals op het terrein van de nationale voetbalbond. Oranje bestaat dan uit 23 spelers. Alleen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken dan nog. Zij strijden die dag met Liverpool tegen Real Madrid om de winst van de Champions League.

Koeman betreurt besluit Dost Ronald Koeman betreurt dat Bas Dost niet meer voor het Nederlands elftal wil uitkomen. ,,Ik denk dat hij wel op een bepaalde manier een rol had kunnen spelen", zei de bondscoach. Dost bedankte twee maanden geleden voor Oranje na de eerste oefeninterlands van de nationale ploeg onder Koeman tegen Engeland en Portugal. De spits voelde een gebrek aan waardering.,,Hij is oud en wijs genoeg", zei Koeman. ,,Dus ik heb niet geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen. Bij mijn start als bondscoach heb ik gezegd dat ik de eerste vier interlands wil gebruiken om spelers en speelwijzen uit te proberen, dus in die zin ligt veel nog open. Maar ik respecteer de keuze die hij maakt, ook omdat ik begrijp dat hij het gevoel al langer heeft." Koeman liet Dost 66 minuten tegen Engeland spelen en gaf hem geen speeltijd tegen de Portugezen. De lange spits stond sinds zijn debuut voor Oranje in maart 2015 tegen Turkije (1-1) vier keer in de basis en scoorde in achttien interlands één keer. Voor zijn club Sporting Portugal scoort de 28-jarige spits al twee seizoenen aan de lopende band.