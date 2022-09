Oranje-debutant Andries Noppert tegen Polen buiten selectie, doelman naar de tribune

INTERVIEW Thomas Letsch in beeld bij Bochum: ‘Zolang er geen akkoord is, ben ik hoofdtrai­ner van Vitesse’

Thomas Letsch staat in de belangstelling van VfL Bochum. De coach wacht de onderhandelingen tussen Vitesse en de Duitse club af. ,,Pas bij een handtekening is er een akkoord”, zegt hij in een interview met de Gelderlander.

20 september