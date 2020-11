Oranje draagt voor oefenduel met Spanje speciale ‘OneLove’-shirts tijdens warming-up

samenvatting Dusan Tadic nadert Ronald Koeman en Willy van der Kuijlen

8 november Tadic benut vanmiddag alweer alweer de zevende strafschop voor Ajax dit seizoen. Geen club kreeg al zo vaak een penalty dit seizoen. Het is de 32ste strafschop voor Tadic in de eredivisie, bij scoorde 30 keer en miste er twee. Tadic nadert Willy van der Kuijlen (36) en Ronald Koeman (44) in de top 3 van spelers met de meeste benutte strafschoppen in de eredivisie.