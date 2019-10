Oranje gaat voor zeventien zeges op rij in de Kuip

Reeks sinds 2007Morgenavond hoopt Oranje tegen de Noord-Ieren een bijzondere reeks uit te breiden. Op 24 maart 2007 wist het Nederlands elftal voor het laatst niet te winnen in de Kuip. Sinds het 0-0 gelijkspel tegen Roemenië destijds zegevierde Oranje in 16 wedstrijden op rij in Rotterdam. Een overzicht.

2007

Bij een overwinning op Luxemburg plaatst het Nederlands elftal zich in november 2007 voor het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Het regent kansen voor Oranje, maar via basisdebutant Danny Koevermans wordt er slechts één keer gescoord in de Kuip. In de slotfase ontsnapt Nederland een paar keer aan een Luxemburgse gelijkmaker.

Volledig scherm Danny Koevermans scoort tegen Luxemburg zijn enige interlandgoal ooit voor Oranje. © Pim Ras Fotografie

2008

Ter voorbereiding op het EK speelt Oranje twee oefeninterlands in de Kuip. Eind mei wordt een ongeïnspireerd Oekraïne met 3-0 verslagen. Ruim een week later heeft het Nederlands elftal in haar ‘uitzwaaiduel’ tegen Wales eveneens weinig te duchten van de tegenstander en wint eenvoudig met 2-0. Na het EK speelt Oranje in oktober 2008 haar tweede kwalificatieduel voor het WK van 2010 tegen IJsland. In een verre van uitverkochte Kuip wordt met 2-0 gewonnen door treffers van Joris Mathijsen en Klaas-Jan Huntelaar.

2009

Oranje kent geen enkele moeite in de kwalificatiereeks voor het WK in Zuid-Afrika. In juni 2009 wordt ook een machteloos Noorwegen geklopt in een kletsnatte Kuip. Via doelpunten van André Ooijer en Arjen Robben pakt de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk opnieuw een 2-0 zege.

Statistieken Oranje in de Kuip



Winst: 78

Gelijk: 27 (laatste keer op 24 maart 2007, 0-0 tegen Roemenië)

Verlies: 18 (laatste keer op 11 oktober 2000, 0-2 tegen Portugal)



25 wedstrijden op rij ongeslagen

16 wedstrijden op rij gewonnen



Grootste overwinning: 9-0 tegen Noorwegen (1 november 1972)

Grootste nederlaag: 1-4 tegen Ierland (10 mei 1956)

2010

In het voorlaatste oefenduel voor het vertrek richting Zuid-Afrika, ontmoet Oranje mede WK-ganger Ghana in Rotterdam. Het wordt 4-1 met goals van Kuyt, Van der Vaart, Sneijder en Van Persie. Wat volgt is een zomer waarin Oranje bijna wereldkampioen wordt. Daarna richt het Nederlands elftal zich weer op de kwalificatiereeks voor het EK van 2012. Tegen Finland komt Oranje via twee keer Huntelaar al vroeg op een 2-0 voorsprong. Na de snelle aansluitingstreffer van Mikael Forssell zakt het Nederlands elftal qua niveau ver terug, maar houdt het de 2-1 zege uiteindelijk wel vast.

2011

Oranje is begin oktober 2011 al zeker van plaatsing voor het EK van 2012, als Moldavië naar de Kuip komt. Een spektakelstuk is het niet, maar het Nederlands elftal doet wat het moet doen en kwalificeert zich als groepshoofd op het EK. De winnende treffer komt op naam van Klaas-Jan Huntelaar, die hard binnenschiet na een voorzet van Dirk Kuyt.

2012

Wederom is de Kuip het decor voor het voorlaatste duel in Nederland, voordat Oranje naar het EK in Polen en Oekraïne afreist. Slowakije wordt met 2-0 geklopt. Na een vroege eigen goal gooit Rafael van der Vaart de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot. Het EK loopt vervolgens uit op een debacle, met drie nederlagen tegen Denemarken, Duitsland en Portugal.

Later dat jaar speelt Nederland in de Kuip tegen voetbaldwerg Andorra, aan het begin van de kwalificatiereeks voor het WK van 2014 in Brazilië. Waar na twee vroege openingsgoals van Van der Vaart en Huntelaar een grote score wordt verwacht, valt een slordig Oranje tegen in Rotterdam. Debutant Ruben Schaken zorgt in de tweede helft voor een spaarzaam lichtpuntje, door zijn debuut op te luisteren met een goal: 3-0.

Volledig scherm Ruben Schaken speelt Garcia Renom zoek tijdens zijn debuut tegen Andorra. © Pim Ras Fotografie

2014

Na ruim anderhalf jaar afwezigheid in de Kuip keert Oranje eind mei 2014 terug, voor het oefenduel met Ghana. Ter voorbereiding op het WK in Brazilië boekt de formatie van bondscoach Louis van Gaal een zuinige zege. Na vijf minuten spelen zorgt topscorer aller tijden Robin van Persie voor de enige treffer: 1-0.

2016

Het Nederlands elftal beleeft in aanloop naar het EK van 2016 een kwalificatiereeks om snel te vergeten. Onder leiding van bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind plaatst Oranje zich niet voor het eindtoernooi in Frankrijk. Opmerkelijk: in de gehele kwalificatiereeks komt Oranje geen enkele keer in actie in de Kuip. Dat doet het voor het eerst weer in oktober 2016, aan de start van een nieuwe kwalificatiereeks. Tegen Wit-Rusland werkt het Nederlands elftal aan het hard nodige zelfvertrouwen, door met 4-1 te winnen. Quincy Promes scoort twee keer, Davy Klaassen en Vincent Janssen verzorgen de overige treffers.

2017

Met twee keer een vijfklapper is 2017 een doelpuntrijk jaar voor Oranje in de Kuip. In juni staat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust in het teken van recordinternational Wesley Sneijder, die als invaller voor de 130ste keer in actie komt voor het Nederlands elftal, waarmee hij Edwin van der Sar evenaart. In de eerste helft zorgen Arjen Robben en twee keer Joël Veltman voor de doelpunten, later voegen Klaassen en Janssen daar nog twee treffers aan toe. Vijf dagen later komt Oranje opnieuw in actie in de Kuip, tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Het is het eerste duel sinds de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Wesley Sneijder speelt zijn 131ste interland, wordt daarmee alleen recordhouder en luistert dat op met een treffer. Het Nederlands elftal wint uiteindelijk voor de tweede keer in een week tijd met 5-0.

Volledig scherm Arjen Robben en Wesley Sneijder vieren een treffer in de wedstrijd tegen Luxemburg. © REUTERS

2018

In de Nations League ontvangt het Nederlands elftal wereldkampioen Frankrijk, dat midden november vorig jaar met een favorietenstatus naar Rotterdam komt. Het herboren Oranje zit er vanaf de eerste minuut bovenop in een sfeervolle Kuip. Wijnaldum scoort voor rust, Memphis Depay beslist de wedstrijd met een Panenka-strafschop in de laatste minuten: 2-0.

2019

In maart is het EK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland amper begonnen, of Depay heeft de 1-0 er al in liggen. Via Wijnaldum en wederom Depay beslist de formatie van bondscoach Ronald Koeman de wedstrijd, voordat aanvoerder Virgil van Dijk vlak voor tijd tekent voor het slotakkoord: 4-0. Daarmee is de laatste tegentreffer voor Oranje in de Kuip, eveneens tegen Wit-Rusland, alweer drie jaar geleden.