Oranje haalt flink uit tegen aartsrivaal Duitsland

Door Mikos Gouka



Een ééntje invullen op het formulier van de TOTO. Ronald Koeman zei het een dag voor de wedstrijd. De trainer van Oranje voelde dat het elftal dat ruim vier jaar geleden voor het laatst toplanden had geklopt in wedstrijden waarin echte punten vielen te verdienen klaar was voor een nieuwe zege.



De wereldkampioen van 2014 is niet meer de grote ploeg van weleer. De openingsfase van de wedstrijd was nog wel voor de Duitsers met een poging van Thomas Müller als meest in het oog springende wapenfeit. Oranje speelde gegroepeerd en sloeg na een halfuur toe. De corner van Memphis werd door Ryan Babel, die het duel won van Jonas Hector, tegen de lat gekopt. De rebound was voor aanvoerder Virgil van Dijk die van dichtbij attent raak knikte: 1-0.