Oranje heer en meester tegen wereldkampioen Frankrijk

Nederland zal straks groepshoofd zijn bij de loting voor de kwalificatie voor het EK 2020. En ook niet onbelangrijk: Oranje heeft maandag aan een punt in Gelsenkirchen genoeg om poule A in de Nations League als winnaar af te sluiten. Dat zou betekenen dat de ploeg in juni tegen de andere poulewinnaars speelt voor winst in de Nations League.



De wereldkampioen staat al niet bekend als de meest offensieve voetbalploeg op aarde. Maar wat zich voor rust afspeelde in de Rotterdamse Kuip had meer weg van Oranje tegen pakweg Albanië of IJsland dan Oranje tegen de trotste wereldkampioen.



Frankrijk trok zich terug en schroomde er niet voor om zich kort voor het eigen doelgebied te groeperen. Oranje had het zichzelf veel makkelijker kunnen maken toen Memphis Depay al vroeg in de wedstrijd doorbrak. Zijn voorzet op Georginio Wijnaldum was uitstekend, maar de speler van Liverpool zag zijn inzet op de benen van keeper Hugo Lloris belanden.