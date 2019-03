Oranje hoeft niet bang te zijn voor Hleb (37)

Wit-Rusland treedt vanavond tegen Oranje aan met in Nederland onbekende spelers. Er is één uitzondering: Alexander Hleb. De 37-jarige middenvelder was er in 2002 ook al bij toen Oranje de Wit-Russen trof. Echt bang hoeven we voor hem niet te zijn. Hij scoorde al negen jaar niet meer voor de nationale ploeg.

Toen Nederland in 2002 tegen Wit-Rusland aantrad, deed Jaap Stam nog mee. En Frank de Boer. En Phillip Cocu. En nog veel meer spelers die allang gestopt zijn. Bij Wit-Rusland stond Alexander Hleb aan de aftrap. En die is er vanavond, zeventien jaar later, nog steeds bij. De beste voetballer ooit van Wit-Rusland kon destijds niet voorkomen dat Oranje het EK-kwalificatieduel met 3-0 won. De vraag is of hij Nederland vanavond in de Kuip wél pijn kan doen.

Alexander Hleb is al bijna twintig jaar het gezicht van nationale ploeg van Wit-Rusland. Het vorige decennium werd hij bijna jaarlijks gekozen als ‘voetballer van het jaar’ van zijn land. Ook buiten de landsgrenzen bouwde de aanvallende middenvelder een reputatie op.

Hij stapte in 2000 over van BATE Borisov naar VfB Stuttgart. Dat deed hij samen met zijn broertje Vyacheslav, die nooit het eerste elftal haalde, maar later wel in de Bundesliga uitkwam voor Hamburger SV. Alexander zelf presteerde uitstekend bij Stuttgart, waarmee hij zelfs een keer tweede werd in de competitie en reikte tot de Champions League. In 137 competitiewedstrijden maakte hij 13 goals.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm 2007: Hleb (links) viert een goal van Arsenal samen met Cesc Fabregas en Theo Walcott. © AP

Zijn beste tijd beleefde Hleb evenwel bij Arsenal (2005-2008), waar hij zeer geliefd was bij de fans. Hij speelde er 63 wedstrijden samen met Robin van Persie. In de Premier League kwam hij tot 89 duels (7 doelpunten). Hij verdiende er een transfer naar FC Barcelona, dat 17 miljoen euro voor hem neerlegde: zeker in die tijd een enorm bedrag. In Spanje kwam hij niet uit de verf. In vier jaar tijd speelde Hleb slechts 17 wedstrijden (0 doelpunten) en werd hij meermalen verhuurd. De Wit-Rus vertelde later in Engelse kranten spijt te hebben gehad van zijn vertrek bij Arsenal.