Oranje hoopt op vorm van 2010 tegen Zweden

Het was de eerste wedstrijd van Oranje op jacht naar het WK van 2018 in Rusland. Het eindtoernooi móest gehaald worden na het missen van het EK 2016. Ondanks veel kritiek vooraf domineerde Oranje in Solna en hadden de drie punten voor Nederland moeten zijn. Het gebeurde echter niet: Oranje miste te veel kansen en speelde gelijk. Wesley Sneijder maakte na rust de 1-1 nadat Marcus Berg het thuisland in de eerste helft op 1-0 had gezet.



De wedstrijd toen, op 6 september 2016, bleek het begin van een matige kwalificatiereeks voor Oranje, waarin de ploeg ook tegen Frankrijk en Bulgarije punten verspeelde. Nu is een 7-0 overwinning tegen Zweden een vereiste om kans te houden op het WK van 2018.



De wedstrijd Nederland - Zweden begint om 20.45 uur en is te volgen in ons liveblog.