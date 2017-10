Oranje komt Zweedse dreun niet te boven in Wit-Rusland

In alles voltrok zich hier een wedstrijd gespeeld in de grijze middenmoot van het Europese voetbal. Niet in de laatste plaats op het veld, waar Oranje voor rust zowaar een handvol serieuze kansen wist af te dwingen, maar domweg kwaliteit tekort kwam om echt vaart in de wedstrijd te krijgen.



De 1-0 van Davy Pröpper was na 24 minuten een prima goal, na goed terugleggen van Arjen Robben. Vincent Janssen en Ryan Babel kregen ook daarna nog prima kansen, maar in alles bekroop je een gevoel van ‘wat maakt het ook uit’. Oranje speelde een wedstrijd tegen beter weten in.



Toen de Wit-Russen na rust met wat meer bravoure gingen spelen, begon Nederland prompt hevig te wankelen, en niet veel later was het gelijk. Advocaat bracht Bas Dost nog in de ploeg op zoek naar een overwinning, en die kwam er, maar in de slotfase mocht het vooral van geluk spreken dat het niet alsnog 2-2 werd.