Oranje Leeuwinnen oefenen in Utrecht en Zwolle tegen andere WK-deelnemers

Het Nederlands vrouwenelftal treedt op vrijdag 11 november aan tegen Costa Rica in stadion Galgenwaard in Utrecht. Het is voor het eerst dat de teams van beide landen elkaar treffen.

De oefeninterland tegen Denemarken is op dinsdag 15 november in het stadion van PEC Zwolle. Beide nationale elftallen troffen elkaar voor het laatst in 2018, toen er deelname aan het WK in Frankrijk op het spel stond. Die wedstrijd won Nederland met 1-2.