Oranje Leeuwinnen op bezoek bij Willem-Alexander en Rutte

Oranje speelt morgenavond het eerste WK-kwalificatieduel. In een uitverkocht NoordLease Stadion in Groningen is Noorwegen de tegenstander. Een dag later worden de speelsters eerst door premier Rutte ontvangen op het Catshuis, in aanwezigheid van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarna volgt een bezoek aan de koning op Paleis Noordeinde. Hij was samen met koningin Máxima al aanwezig bij de openingswedstrijd op het EK tegen Noorwegen (1-0). Mark Rutte was drie weken later aanwezig bij de EK-finale tegen Denemarken.