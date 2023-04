Oranje Leeuwinnen verliezen onnodig van Duitsland in honderdste interland Van der Gragt

Ouderwets kletste ze weer de duels in met de spitsen van Duitsland. Schoot ze in een poging tot uitverdedigen een bal zo hard de dug-out in dat een paar wisselspelers hun leven niet zeker waanden. Alle lange ballen van Duitsland gingen via haar hoofd retour afzender en in de slotfase speelde ze weer voorin als stormram.

Allemaal kleine momenten in een groter geheel, maar zo exemplarisch voor de voetbalster die Stefanie van der Gragt (30) is. Zij speelde gisteren tegen Duitsland haar honderdste interland en kreeg daar van KNVB-directeur Nigel de Jong voorafgaand aan de interland een bos bloemen voor.

Van der Gragt is een atypische speelster, met een apart loopje dat je met een vies woord als sjokken zou kunnen omschrijven. Tegelijkertijd is ze al jaren niet weg te denken uit het hart van een defensie die onder meer Europees kampioen werd (2017) en de WK-finale haalde (2019).

,,Als ik één woord voor haar moet kiezen, en dat kán bij haar”, aldus bondscoach Andries Jonker. ,,Dan kies ik het woord onverzettelijkheid. In het moderne voetbal zie je niet veel van die types meer. Ze ketst in de duels om te winnen, gaat kopduels aan om te winnen, maakt slidings om te winnen. Ze is niet de meest gepolijste voetbalster, maar wel een op en top strijdster die een enorme betekenis heeft gehad voor het Nederlandse voetbal – juist in die rol. Vrouwen als Lieke Martens, Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen hebben baat gehad bij al die jaren werk en onverzettelijkheid van Stefanie.”

Even leek haar vlam in het internationale vrouwenvoetbal een beetje te doven. Pas 29 was ze toen Ajax besloot haar contract niet te verlengen, terwijl ze voor zichzelf had besloten bij die club haar carrière te willen beëindigen. Voormalig bondscoach Mark Parsons experimenteerde met Aniek Nouwen op haar plek. Maar Van der Gragt ging naar Internazionale, bleef ‘gewoon’ basisspeelster bij Oranje en bleef stoïcijns doorgaan met wat ze altijd deed: in de duels ketsen om te winnen. Onverzettelijk zijn, want dat zullen de Oranjevrouwen deze zomer nodig hebben op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het duel met Duitsland was in aanloop naar dat toernooi een belangrijke test, tegen de nummer twee van de FIFA-wereldranglijst en de verliezend EK-finalist. In een uitverkocht huis in Sittard wilde Jonker zien hoe zijn elftal zich hield tegen de wereldtop. Hij zal, ondanks de nederlaag, voor een groot deel tevreden zijn geweest.

Oranje kreeg namelijk volop kansen tegen de Duitse vrouwen, die overigens niet met de sterkste elf aantraden. Met name Lineth Beerensteyn miste opgelegde kansen en ook Lieke Martens, Daniëlle van de Donk (paal), Damaris Egurrola en Jill Roord waren dicht bij een doelpunt. Daarmee werd het gemis van een killer als Miedema, die het WK definitief niet haalt, maar weer eens duidelijk.

Van der Gragt kon niet voorkomen dat Duitsland, dat toch ook een aantal opgelegde kansen kreeg, wél tot scoren kwam. Sydney Lohmann was het meest attent bij een hoekschop en kopte raak. Laat dat dan maar een les zijn voor Van der Gragt en consorten richting komende zomer: dat je landen uit de wereldtop niet in leven mag laten.

