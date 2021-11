Oranje mist Bijlow tegen Noorwegen, Van Gaal roept Krul op als vervanger

Samenvatting Oranje op rapport | Blind, Gini en Malen zakken door het ijs bij afgang in Montenegro

Oranje had het ticket voor het WK 2022 al in handen, maar een dramatische slotfase zorgde voor een mineurstemming. ,,We hebben een heel grote kans laten lopen’’, zei bondscoach Louis van Gaal na het gelijkspel bij Montenegro. Traditioneel na elk duel van Oranje deelt verslaggever Mikos Gouka weer cijfers uit. Iedereen die langer dan 30 minuten heeft gespeeld, krijgt een beoordeling.

14 november